Генпримар: Ни детские сады, ни школы, ни стадионы не должны находиться в руках бизнесменов

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Генеральный примар Ион Чебан потребовал вернуть в собственность муниципия все ранее незаконно приватизированные земельные участки и объекты в столице.

Некоторые здания очень старые, но примария ничего не может сделать, так как они нам не принадлежат. Прошу юристов проверить законность всех сомнительных построек в Кишиневе. Понимаю, что это нелегко, но мы должны знать, что муниципалитет может вернуть, а что нет, – заявил Чебан на заседании глав муниципальных служб.

В то же время генпримар поблагодарил команду юристов, вернувшую Кишинёву десятки земельных участков.

Наша задача – вернуть всё, что можно вернуть, и обнародовать всё, что было украдено у Кишинёва. Сейчас многие нас спрашивают, когда отремонтируем Цирк, Манеж, разрушенное здание лицея возле ARTICO, ДК железнодорожников и другое. Все эти здания не принадлежат муниципию. Я считаю, что каждое здание нужно ремонтировать, а не отдавать в чужую собственность. Некоторые постройки заложены, и мы готовы их забрать и отремонтировать. Ни детские сады, ни школы, ни стадионы не должны находиться в руках бизнесменов. Все эти объекты должны развиваться для кишиневцев, – сказал Ион Чебан.

Глава столицы попросил ответственных заняться данным вопросом.

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