Генпримар: Нет отдельного праздника правительства или примарии. Это наш общий праздник

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Представители центральной власти сделали свою праздничную ярмарку, чтобы не ходить на те, которые организовала примария Кишинёва.

Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что правительство отказалось от предложения муниципалитета организовать общую праздничную ярмарку для всех жителей и гостей столицы, чтобы в последний момент обустроить для этого специальное место.

Мы обратились с официальной просьбой объединить наши усилия, чтобы не было двух ярмарок, двух ёлок. Мы все равны, а новогодние и рождественские праздники должны объединять всех людей. Но мы получили официальный отказ от Министерства культуры, – подчеркнул Ион Чебан на сегодняшнем заседании Муниципального совета.

В то же время, в связи с ответом правительства о том, что не планируется обустройство праздничных мест и мероприятий, примария Кишинёва выдвинула предложение о платной аренде домиков, предназначенных для ярмарок, но получила отказ.

Когда мы попросили их сдать нам в аренду эти домики для использования, поскольку они были куплены на государственные деньги и находятся где-то в подвале, предложив 12 500 леев за аренду, они не захотели нам их отдать. Не может быть отдельного праздника правительства или примарии. Это наш общий праздник, – подчеркнул генпримар.

Ион Чебан пригласил всех муниципальных советников посетить ярмарки в столице, а также посмотреть официальное открытие аллеи на бульваре Григоре Виеру сегодня в 18:00.

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