Генпримар: Некоторые руководители управлений скоро лишатся своих должностей

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Недавно была осуществлена оценка профессиональной деятельности госслужащих структурных подразделений администрации Кишинёва за 2020 год.

Комиссия провела оценку чиновников-руководителей: они представили отчёт за предыдущий год касательно достижения целей, решения проблем, с которыми они сталкиваются, а также приоритетов каждого подразделения на текущий год.

Как отметил Ион Чебан, некоторые из этих чиновников недостаточно компетентны.

Они понятия не имеют, в каком направлении двигаться. Некоторые даже были удивлены вопросами. Другие, которые занимают эти должности годами, полагают, что и на этот раз мы ничего не заметим, – посетовал он.

По словам градоначальника, в ближайшие дни часть государственных служащих покинет свои должности, а до объявления нового конкурса на их месте будут временные руководители.

Я не выбираю людей по политическим критериям, я хочу, чтобы на руководящих должностях в примарии Кишинёва были компетентные, профессиональные люди, которые будут работать на благо наших граждан, – подчеркнул Ион Чебан.

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