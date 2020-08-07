Генпримар недоволен ходом ремонта в некоторых учебных заведениях столицы: Виновные понесут наказание (ФОТО, ВИДЕО)

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Рабочая группа по проверке качества ремонтных работ, проводимых в столичных образовательных учреждениях, выявила нарушения и отклонения от установленных норм. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По словам градоначальника, в 30 школах и детских садах не были учтены условия, изложенные в технических заданиях, отсутствовал отчёт о технических характеристиках некоторых работ, а также были обнаружены чрезмерные расходы на покупку строительных материалов.

Провёл заседание с руководителями секторальных управлений образования, экономическими агентами и рабочей группой. Я крайне возмущён качеством выполненных работ в учебных заведениях. С такими выводами нельзя мириться. Я никому не позволю зарабатывать деньги на детях. Это недопустимо, – возмутился Чебан.

В связи с этим генпримар потребовал, чтобы ответственные лица не подписывали акт приёма ремонтных работ, не соответствующих нормам и выполненных некачественно в учебных заведениях. Кроме того, по просьбе градоначальника виновные в этом понесут наказание.

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