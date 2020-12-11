Генпримар настаивает на принятии Регламента об уличной рекламе: Иначе в Кишинёве её не будет вообще

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Ион Чебан настоял на том, чтобы в повестку следующего заседания Муниципального совета Кишинёва, которое состоится 17 декабря, был включён Регламент об уличной рекламе.

По словам градоначальника, почти год прошёл с тех пор, как этот документ был разработан и обсуждался в широком формате. Консультации проводились в формальных и неформальных группах, с гражданским обществом и бизнес-ассоциациями.

Некоторые мунсоветники пытались заблокировать утверждение этого регламента. В июне, когда по нему должно было проводиться голосование, мы договорились продлить разрешения на размещение рекламы до 31 декабря нынешнего года – до тех пор, пока не будет одобрен документ. И если эти советники вновь попытаются заблокировать его и он не будет одобрен, то по истечении этого срока все рекламные панно будут снесены, – подчеркнул Ион Чебан.

Генпримар высказал мнение, что панно должны располагаться согласно регламенту и существующим нормам, и быть эстетичными. Такой же должна быть и реклама на фасадах зданий.

Либо у нас будут чёткие правила, либо вообще не будет рекламных панно, – подытожил глава муниципия.

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