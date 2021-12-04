Генпримар: На развитие сектора Рышкановка будет выделено 28,3 млн леев

0

Обсуждения и консультации с гражданами по проекту муниципального бюджета на 2022 год завершились сегодня в секторе Рышкановка.

По словам генерального примара Иона Чебана, на 2022 год будет выделено 28,3 млн леев на развитие и реабилитацию сектора.

Речь идёт о следующих проектах: обустройство парков «Рышкановка» и «Шипка» по ул. Н. Димо, 2 этап; ремонт лестниц, обустройство тротуаров по ул. Н. Димо, ул. Флорилор, ул. Г. Мадан, бул. Ренаштерий Национале, ул. М. Костин, ул. Колумна, ул. М. Еминеску; обустройство парковочных мест и тротуара по ул. Т. Владимиреску 8/1- 16; обустройство мини-скверов по ул. Александру чел Бун, 26/1, ул. Матей Басараб, ул. Чевкарь, 2/5, ул. Соколень, ул. А. Руссо, 11/1 (МКБ «Святая Троица»), установка ирригационной системы на Московском проспекте.

Помимо этих проектов, финансовые средства будут выделены другим управлениям и предприятиям на следующие направления: здравоохранение, образование, ремонт дорог и модернизацию уличного освещения в секторе Рышкановка.

Мы учтём все мнения и пожелания людей и продолжим инвестировать на благо жителей Кишинёва. Благодарим всех, кто принял участие в консультациях по проекту муниципального бюджета на 2022 год, организованных примарией Кишинёва, – подытожил Ион Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.