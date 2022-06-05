Генпримар на празднике в Бэчой: Нам удалось инвестировать в десятки проектов для благополучия жителей

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан поздравил жителей города Бэчой с днём рождения их населённого пункта.

Глава столицы отметил, что за последние два с половиной года благодаря софинансированию из муниципального бюджета удалось реализовать много инфраструктурных проектов в коммуне Бэчой.

– Основное внимание было уделено ремонту и восстановлению учебных заведений, чтобы у детей были хорошие условия. В 2020 году из муниципального бюджета было выделено 8 млн 500 тыс. леев; в 2021 г. – 6 млн 158 тыс. леев; в 2022 г. – 7 млн леев, – сказал Чебан.

Финансовые средства были направлены на:

капитальный ремонт детского сада-яслей № 140, коммуна Бэчой;

капитальный ремонт крыши, фасада и внутренних помещений детского сада № 101, ком. Бэчой, улица Индепенденцей, 125;

ремонт крыши, фасада и строительство пристройки к детскому саду № 171 в ком. Бэчой, улица Индепенденцей, 185;

ремонт крыши и фасада гимназии № 102 в селе Брэила;

ремонт крыши начальной школы № 101, ком. Бэчой, включая проектные работы;

восстановление и модернизация подъездной дороги к коммуне Бэчой L453;

ремонт подъездной дороги к коммуне Бэчой;

строительство детского сада в селе Брэила, коммуна Бэчой;

Также, по словам градоначальника, были распределены новые транспортные единицы, которые приобрела примэрия Кишинёва.

На маршруте № 49 “ул. Измаильская – ком. Бэчой” есть 5 автобусов “Isuzu”, в том числе с 2021 года. Маршрут № 49 также обслуживает село Фрумушика в коммуне Бэчой.

На маршруте № 4 “ул. Индепенденцей – ком. Бэчой” – 3 автобуса “Volvo” и “VDL”. Маршрут также обслуживает сёла Брэила и Стрэистень в коммуне Бэчой.

– Мы продолжим инвестировать в пригороды независимо от политической принадлежности примаров, ведь в них живут наши люди, – подчеркнул Ион Чебан.

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