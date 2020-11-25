Генпримар: На пересечении улиц Албишоара и Александри прорвало трубу, которую ремонтировали в 2014 году

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Сегодня на пересечении улиц Албишоара и Александри прорвало водопроводную трубу диаметром 600 мм, находящуюся под давлением в 9 бар. Она ремонтировалась в 2014 году.

Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан. Он уточнил, что труба соединяется с насосной станцией и снабжает водой центр города.

По словам градоначальника, недавно отремонтированная проезжая часть не пострадала. Компания “Apă-Canal Chişinău” проводит срочные работы на месте ЧП.

Мы не можем гарантированно знать, где и когда может произойти прорыв подземных коммуникаций. Проблема не в ремонте дороги, а в прорвавшей трубе. Последствия аварии будут устранены в кратчайшие сроки, – заверил он.

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