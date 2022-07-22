Генпримар: На модернизацию спортивной площадки в Ставченах из муниципального бюджета выделено 2 млн леев

0

Примария Кишинёва продолжает инвестировать в спортивную инфраструктуру в пригородных населённых пунктах. Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, на модернизацию многофункциональной спортивной площадки, которая находится во дворе Теоретического лицея “Драгош Водэ” в Ставченах, в этом году из муниципального бюджета было выделено 2 млн леев.

Общая стоимость проекта составляет 4 млн леев. Остальные средства были выделены из местного бюджета.

– Были проведены следующие работы: обустроены футбольная и баскетбольная площадка, установлено спортивное оборудование, обустроена воркаут-зона, а также обеспечено освещение данного спорткомплекса. Кроме того, при поддержке Федерации футбола Молдовы на футбольной площадке было уложено покрытие, – отметил Чебан.

Также в этом году примария Кишинёва выделила миллион леев на укладку плитки и обустройство двора Теоретического лицея “Драгош Водэ”. Работы сейчас ведутся.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.