Генпримар на фестивале «Дни Кишинёва в Бузэу»: Рад, что нам удалось привезти частичку культуры из нашей столицы

Генпримар на фестивале «Дни Кишинёва в Бузэу»: Рад, что нам удалось привезти частичку культуры из нашей столицы

В рамках фестиваля «Дни Кишинёва в Бузэу» накануне вечером генеральный примар Ион Чебан вместе с председателем уезда дали старт концерту под открытым небом. В мероприятии приняли участие артисты из Кишинёва: оркестр народной музыки братьев Адваховых, ансамбль легкой музыки Alex Calancea Band, сёстры Осояну, Михай Чобану, Зинаида Жуля, а также другие талантливые личности. Кроме того, здесь организована выставка изделий народных мастеров из разных уголков Молдовы.

– Я рад, что нам удалось привезти частичку культуры из Кишинёва, и горжусь тем, что у нас много прекрасных талантливых людей, – отметил Ион Чебан.

Сегодня фестиваль «Дни Кишинёва в Бузэу» продолжится ярмарками и презентациями книг. В конце дня на сцене выступят этнофольклорный ансамбль Plăieșii и ансамбль легкой музыки Vali Boghean Band.

Участники и посетители мероприятия имеют сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, а остальным предоставили возможность перед входом бесплатно делать быстрый тест.

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