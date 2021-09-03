Генпримар: Мы выделим средства для тестирования дидактических кадров и будем продвигать вакцинацию

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Бригады врачей будут ходить по столичным образовательным учреждениям и общаться с сотрудниками, а также предоставят им возможность пройти вакцинацию прямо на работе.

По словам генпримара Иона Чебана, в настоящее время в муниципии уже вакцинировано около 80% дидактических кадров, с остальными будут проведены беседы.

Те, кто считает, что у них есть противопоказания, обсудят это с врачами, для этих целей будут созданы специальные комиссии. На первом этапе примария при необходимости предоставит финансовые средства для тестирования сотрудников школ. Также мы обсудили возможность получения в дар тестов из пожертвований, предоставленных правительством Румынии, партнёрами или экономическими агентами, – рассказал градоначальник.

Он также отметил, что, согласно Трудовому кодексу, нет никаких юридических оснований для применения санкций в той или иной форме к работникам, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или не сделали тест.

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