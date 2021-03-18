Генпримар: Мы работаем, чтобы сделать Кишинёв комфортабельным для всех граждан

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Кишинёв может вернуть себе былую славу зелёной столицы. Уверенность в этом в ходе передачи на частном телеканале высказал генеральный примар Ион Чебан. При этом он отметил, что это подразумевает не только ухоженные зелёные зоны, но и соответствующие экологические стандарты во всех сферах – транспорт, инфраструктура и многих других.

Я очень хочу, чтобы в скором времени наш город стал максимально комфортабельным для всех граждан, чтобы жители всех возрастов были счастливы в своем городе. Для этого необходимо очень много работать. Пандемия COVID-19 сильно нарушила многие наши планы, мы собирались вести работу со многими странами как на Западе, так и на Востоке. Безусловно, работать и налаживать сотрудничество гораздо легче в личных встречах, когда нет ограничений, – заметил Чебан.

При этом градоначальник заверил, что интенсивная работа в примарии не прекращается, несмотря на сложности из-за коронавируса.

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