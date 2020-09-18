Генпримар: мы продолжим инвестировать в развитие пригородов (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня коммуна Будешты отмечает свой Храмовый праздник – исполнилось 565 лет со времени её первого документального упоминания.

Ион Чебан посетил населённый пункт и поздравил его жителей с праздником. Также он вместе с примаром Будешт поздравил 4 пары жителей коммуны, которые в этом году отмечают свою золотую свадьбу, и пожелал им крепкого здоровья.

Пригороды Кишинёва должны динамично развиваться для достижения процветания, для значительного улучшения уровня жизни. Они должны стать современными, у их жителей должны быть все условия для достойной жизни, – заявил градоначальник.

Он отметил, что в нынешнем году примария Кишинёва выделила коммуне Будешты 400 тысяч леев. Эти средства пошли на замену окон в Теоретическом лицее.

Также в Будештах будет осуществлён региональный проект по обустройству общественной канализации. Проект будет реализован в трёх населенных пунктах, включая Тогатин и Келтуитор. На эти цели из муниципального бюджета было выделено 13 миллионов леев.

Мы продолжим инвестировать средства в пригороды и развивать проекты, направленные на их развитие, – заверил Чебан.

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