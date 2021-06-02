Генпримар: Мы приняли все меры, чтобы не останавливать полностью деятельность бизнеса в разгар пандемии

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В последнее время в Кишинёве сектор малого и среднего бизнеса вырос как в качественном, так и в количественном отношении, но глобальный пандемический кризис оказал негативное влияние на деятельность экономических агентов. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, принимающий участие в работе Петербургского международного экономического форума. Он рассказал о ситуации в Кишинёве, о мерах, принимаемых муниципалитетом, а также о планах.

Так, он отметил, что одной из инициатив примарии стала отмена местных налогов в острый период пандемии практически для всех объектов малого и среднего бизнеса города. Помимо этого, была применена отсрочка внесения арендной платы за площади, находящиеся в муниципальной собственности.

Ещё одна инициатива была направлена на то, чтобы помочь кафе и ресторанам. Так, им разрешили в тёплое время года обустроить террасы по упрощенной схеме, без уплаты местного налога на занимаемые муниципальные земли.

Были приняты все меры, чтобы не останавливать полностью деятельность бизнеса. Мы также думаем о местных производителях – организовываем ярмарки, на которых они могут продавать свою продукцию, – добавил Чебан.

Он заявил также, что муниципалитет стремится поддержать идеи и инновации, предоставить необходимые ресурсы для их реализации, создать условия для осуществления этих идей путём обсуждения между заинтересованными сторонами.

Мы работаем над новыми идеями, с помощью которых сможем предложить больше возможностей и поддерживать деятельность, а также сотрудничать в различных проектах, которые приведут к созданию рабочих мест в Кишинёве, – подчеркнул градоначальник.

Из общего количества предприятий, находящихся на территории муниципия, 95% – это малый и средний бизнес. Основными видами деятельности в этой сфере являются: торговля (36,2%), обрабатывающая промышленность (7,5%), строительство (6,3%), транспорт и складирование (5,0%), профессиональная, научная и техническая деятельность (11,7%), операции с недвижимым имуществом (7,9%), гостиницы и рестораны (3,8%), электричество, вода и газ (0,1%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (1,8%), прочие отрасли (19,7%).

В работе Петербургского международного экономического форума принимают участие девелоперы, руководители и представители бизнес-сферы, представители властей России и ряда других стран.

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