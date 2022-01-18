Генпримар: Мы не хотим, чтобы школьники учились онлайн!

Генпримар: Мы не хотим, чтобы школьники учились онлайн!

В муниципии Кишинёв на данный момент действует “красный” код COVID-19. Генпримар Ион Чебан выразил надежду, что в этой ситуации центральные власти будут уделять приоритетное внимание эффективному образовательному процессу и не будут снова пренебрегать детьми в условиях подорожания газа, предлагая экономить на бюджетных учреждениях.

– Просим Национальную чрезвычайную комиссию по общественному здоровью не принуждать населённые пункты к прекращению учебного процесса с физическим присутствием. За эти два года дети и родители очень устали от сложных условий, – заметил градоначальник.

Ион Чебан также попросил принять во внимание и тот факт, что в Кишинёве вакцинировано около 97% учителей и вспомогательного персонала.

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