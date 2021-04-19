Генпримар: Мы хотим возобновить деятельность театров

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Столичная примария на этой неделе отправит в Национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям запрос о возобновлении работы театров.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он подчеркнул, что соблюдение всех санитарных норм будет обязательным.

Так, для соблюдения социальной дистанции зрители должны сидеть через одно кресло. Также все находящиеся в помещении должны быть в маске и дезинфицировать руки.

Полагаю, что нет смысла держать театры закрытыми, когда все рестораны и рынки работают. Мы должны подумать и об актерах, – заметил Чебан.

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