Генпримар: Мы хотим инициировать проект финансовой поддержки молодых кишинёвцев или мигрантов, желающих открыть бизнес в столице

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Муниципалитет наградил 10 экономических агентов из сектора малого и среднего предпринимательства столицы, победителей местного конкурса «Лучший предприниматель малого и среднего бизнеса 2020 года».

Победители были определены в следующих номинациях: «Лучший предприниматель в сфере производства», «Лучший предприниматель в сфере торговли», «Лучший предприниматель в сфере оказания услуг», «Лучший предприниматель в сфере консалтинговых услуг», «Лучший предприниматель – экспортёр», «Лучший предприниматель – женщина».

– Я рад, что в этом году нам удалось организовать и провести этот конкурс. По этому случаю я искренне поздравляю всех экономических агентов муниципия за их преданность делу и профессионализм. Недавно примария сделала процесс выдачи разрешений для малых и средних предприятий более прозрачным. В то же время мы разрабатываем правила для улучшения деятельности в этом секторе с целью искоренения коррупции, – отметил Ион Чебан.

Глава муниципия также добавил, что малые и средние предприятия в столице составляют около 98% всех предприятий и являются движущей силой экономического развития. Однако ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19 во всём мире, создаёт большие проблемы для предприятий различных отраслей – это финансовая нестабильность, остановка деятельности и текучесть кадров.

– В период пандемии примария Кишинёва разработала пакет мер, в особенности для сектора HORECA, которые призваны помочь МСП преодолеть сложный период. Так, мы разрешили предприятиям устанавливать открытые террасы или столы и стулья. В то же время они были освобождены от некоторых платежей и налогов, – подчеркнул генпримар.

В то же время с начала пандемии коронавируса многие экономические агенты предложили муниципалитету свою помощь для поддержки определённых категорий граждан.

– Я хочу, чтобы сфера малых и средних предприятий сформировалась в столице, работала по чётким правилам и вносила свой вклад в развитие экономики и обеспечение рабочих мест. У нас есть несколько идей на этот счёт. Мы хотим инициировать проект, предполагающий финансовую поддержку из муниципального бюджета для молодых кишинёвцев, молодых семей или мигрантов, которые хотят открыть свой бизнес в Кишинёве. Мы также хотим создать Экономический совет при примарии, – отметил Чебан.

Генеральный примар подчеркнул, что сотрудничество между муниципалитетом и экономическими агентами дадут Кишинёву подъём в экономике, науке, образовании, культуре, градостроительстве и других сферах общественной жизни.

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