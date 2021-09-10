Генпримар: Мы делаем всё возможное, чтобы вакцинировались все сотрудники сферы образования (ВИДЕО)

Генпримар: Мы делаем всё возможное, чтобы вакцинировались все сотрудники сферы образования (ВИДЕО)

Группы врачей посещают столичные школы, рассказывая учителям и вспомогательному персоналу о важности вакцинации.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, информационная кампания стартовала в лицеях «Джинта Латинэ» в секторе Чеканы и «Петру Рареш» на Буюканах, куда были приглашены учителя и вспомогательный персонал, которые ещё не прошли вакцинацию от COVID-19.

Сотрудники школ получили информацию от семейных врачей, психологов и ответственных лиц из центров вакцинации о необходимости иммунизации, чтобы избежать заболевания коронавирусом и смертей из-за осложнений. Учителя, как и врачи, находятся на первой линии, поэтому мы хотим защитить их, и тем самым обеспечить непрерывность образовательного процесса с физическим присутствием детей в школе, – отметил Чебан.

Глава муниципия добавил, что такие информационные мероприятия планируется провести в ближайшее время во всех столичных школах и детских садах. При необходимости мобильные медицинские бригады выезжают в учебные заведения, где желающие могут поставить вакцину от COVID-19.

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