Генпримар: Муниципальные управления готовы к холодному сезону 2021-2022

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Управление жилищно-коммунального хозяйства имеет в наличии около 1200 тонн соли и 10 тонн жидкого противоскользящего материала для борьбы с гололёдом и уборки снега с тротуаров, аллей, улиц и дворов.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что уборка снега будет производиться как вручную, так и механическим путём.

В настоящее время в управлении имеется 81 снегоуборочная машина. Только в этом году были приобретены 5 самосвалов для уборки снега, 5 тракторов, оснащённых прицепом, отвалом и щётками, 10 машин Hako, оснащённых отвалом и щётками, – уточнил Чебан.

Всего Главное управление жилищно-коммунального хозяйства имеет:

– 24 машины Hako City Master, оснащённых снегоочистителем, отвалом, щёткой и разбрасывателем соли;

– 22 трактора MTZ, оснащённых механизмами очистки, отвалом и щёткой;

– 5 тракторов LSR 60, оснащённых отвалом и щёткой;

– 15 тракторов LSXR 50, оснащённых отвалом и щёткой;

– 5 мини-погрузчиков, оснащённых отвалами, щётками и разбрасывателем соли;

– 10 самосвалов для очистки остановок, платформ для складирования мусора.

Также мунпредприятие “Exdrupo” пополняет запасы противоскользящего материала для холодного сезона. 2,3 тысячи тонн соли и около 1 тысячи тонн песка будут закуплены в ближайшее время в дополнение к существующему запасу в 3 тысячи тонн смеси (песок/соль). Предприятие начинает тендер на поставку ещё 10 тысяч тонн противоскользящего материала, – отметил генпримар.

В то же время предприятие “Exdrupo” оснащено 56 единицами спецтехники и функциональными механизмами: 12 авторазбрасывателей КАМАЗ, 8 авторазбрасывателей ЗИЛ, 6 многофункциональных машин КАМАЗ, 1 многофункциональная машина MERCEDES, 1 многофункциональная машина MAN, 9 авторазбрасывателей ЗИЛ (с плугом и щеткой), 2 фронтальных погрузчика, 3 автогрейдера, 3 трактора с отвалом T 150, 1 трактор с отвалом K 700, 10 тракторов с отвалом МТЗ 80.

Кроме того, объявлен тендер на закупку услуг по аренде не менее 3 единиц спецтехники для распределения противогололёдного материала и 5 автогрейдеров.

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