Генпримар – Минздраву: Просим немедленно снабдить центр COVID-19 кислородной станцией

Генпримар – Минздраву: Просим немедленно снабдить центр COVID-19 кислородной станцией

Генеральный примар Ион Чебан обратился к Министерству здравоохранения с просьбой снабдить центр COVID-19 в МВЦ “Moldexpo” кислородной станцией для постоянного обеспечения кислородом, безопасности и исключения опасных ситуаций.

Новая кислородная станция есть, она была приобретена Министерством здравоохранения на средства от Всемирного банка. Эта станция лежит на складе, в то время как пациенты в Moldexpo нуждаются в кислороде в больших количествах. Безопасная кислородная станция может быть установлена в короткие сроки, – подчеркнул Чебан.

По словам градоначальника, центр COVID-19 в Moldexpo потребляет больше всего кислорода.

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