Генпримар: Марафоны вакцинации от COVID-19 в Кишинёве в партнёрстве с сектором HoReCa продолжатся

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На протяжении всего текущего месяца во всех секторах столицы по субботам и воскресеньям будут проходить марафоны вакцинации, партнёрами которых будут различные сети ресторанов и кафе.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, поблагодарив экономических агентов сектора HoReCa за их поддержку и за предоставление ваучеров в качестве поощрения за вакцинацию.

На Рождество и Новый год вакцинационный троллейбус будет находиться на Площади Великого Национального Собрания. Также все подходящие группы населения приглашают на ревакцинацию 3 дозой.

Кроме того, муниципалитет по-прежнему предоставляет бесплатные тесты учителям, которые ещё не прошли вакцинацию и должны проходить тестирование на COVID-19 каждые две недели.

В минувшие выходные марафон вакцинации, организованный примарией Кишинёва совместно с Ассоциацией MĂR и экономическими агентами из сектора HoReCa, проходил в секторе Чеканы.

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