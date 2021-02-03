Генпримар: Люди от нас требуют чистоты в городе, но некоторые при этом паркуются на газонах

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Ион Чебан возмущён наглостью некоторых столичных водителей. Так, он показал фотографии припаркованной машины на газоне в центре Кишинёва.

Давайте представим, куда попадёт грязь из-под колёс этих машин? А что будет с травой на газоне? От нас, администрации города, люди требуют, чтобы были зелёные насаждения, ухоженные места, чистота в городе. Обустраиваем, наводим порядок, сажаем траву – именно здесь, где припаркована машина, – возмутился Чебан.

По словам градоначальника, на тротуарах на улицах Пушкина и Бодони ежедневно припарковано множество машин, а полиция составляет десятки протоколов.

Напомним, ранее Ион Чебан потребовал найти и наказать нарушителей, которые паркуются на тротуарах и ездят по газонам.

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