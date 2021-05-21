Генпримар: Кое-кто в Министерстве экономики должен подать в отставку (ВИДЕО)

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Некоторые сотрудники Министерства экономики должны подать в отставку в связи с тем, что из-за них у Кишинёва возникли большие проблемы.

Об этом в ходе телепередачи “Acces Direct” на канале NTV Moldova заявил генпримар муниципия Ион Чебан. Он в очередной раз отметил, что муниципалитет не может начать текущий ремонт дорог из-за невозможности приобрести горячий асфальт.

С 1 января 2021 года изменено законодательство касательно требований к асфальту и стандартов проведения дорожных работ. Но Министерство экономики не подготовило основу для фактического перехода к новым стандартам, в связи с чем в большинстве случаев мы не можем начать полноценный ремонт дорог в Кишинёве, – заметил Чебан.

Градоначальник подчеркнул, что всё, что примария может сделать в данной ситуации – проводить работы по мелкому ямочному ремонту струйно-инъекционным методом, но с большими ямами не может ничего поделать.

На данный момент мы пытаемся решить вопрос на всех уровнях, в некоторых учреждениях порой были практически скандалы. После того, как я пригрозил привезти грузовик снятого старого асфальта к дверям министерства, дело сдвинулось с мертвой точки, но окончательного решения проблемы у нас ещё нет, – с сожалением отметил генпримар.

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