Генпримар Кишинёва сдал тест на ВИЧ: Примария присоединилась к кампании Just Test

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Муниципалитет присоединился к кампании Just Test – инициативы по поощрению бесплатного тестирования на ВИЧ, запущенной О.А. «Позитивная инициатива». Сегодня в примарии генеральный примар Ион Чебан вместе с коллегами сдал тест.

– На собственном примере мы показываем, что важно проверяться. Поэтому сегодня, в соответствии с правилами инициированной кампании, мы передаём эстафету местным публичным администрациям Кагула и Бельц, а также правительству. Приглашаю каждого государственного служащего пройти добровольное тестирование на ВИЧ. Мы пропагандируем инклюзивное и толерантное отношение к людям, независимо от их ВИЧ-статуса, – подчеркнул Чебан, добавив, что все действия, которые предпринимает местная публичная администрация, – это способ инвестировать в безопасное и здоровое настоящее и будущее для наших граждан.

Напомним, что в 2020 и 2021 годах был утвержден Муниципальный план мероприятий по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, который включает в себя конкретные цели, задачи и мероприятия по информированию и профилактике, а также показатели эффективности. Финансовая поддержка оказывается из муниципального бюджета.

Кроме того, на данном этапе завершается утверждение Муниципального плана на 2022 год, после чего начнётся разработка Муниципальной программы сроком на 5 лет.

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