Генпримар Кишинёва рассказал о правилах, по которым будут работать столичные детсады

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Для возобновления работы дошкольных образовательных учреждений Кишинева был разработан план действий. Он направлен на регулирование деятельности детских садов в условиях пандемии COVID-19. Об этом рассказал примар Кишинёва Ион Чебан.

Так, необходимо будет обеспечивать чистоту и своевременную дезинфекцию всех помещений и площадок, оснастить учреждения всем необходимым, организовать поэтапный прием детей, пересмотреть количество и перепланировать расположение кроватей и столов, составить графики доставки блюд в группы. Помимо этого, предстоит утвердить график прихода/ухода каждого ребенка с небольшими интервалами во избежание скопления людей при измерении температуры.

– Мы находимся в беспрецедентной, сложной ситуации, но делаем все, чтобы организовать и адаптировать жизнь к нынешним условиям. Мы должны быть полностью готовы к возобновлению работы детских садов. Мы обязаны обеспечить детям право на охрану здоровья и право на образование, – подчеркнул Ион Чебан.

Напомним, решение о возобновлении работы детских садов в Молдове должна принять Чрезвычайная национальная комиссия по общественному здоровью.

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