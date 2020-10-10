Генпримар Кишинёва призвал всех жителей столицы присоединиться к «большой уборке»

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Примария в третий раз организует акцию по уборке города. Генеральный примар Ион Чебан призвал всех жителей столицы, кому небезразлично как выглядит город, принять участие в «большой уборке», которая пройдет сегодня, 10 октября.

– В этот раз я обращаюсь к жителям столицы. Давайте сегодня мобилизуемся и очистим дворы многоквартирных домов, в которых мы живем. От каждого из нас зависит, как выглядит город. Наш пример – залог будущего столицы, – отметил градоначальник.

Также сегодня претуры вместе с ответственными службами устранят последствия дождей, прошедших на этой неделе. Места, где проводятся работы, публикуются на сайтах претур.

Отметим, что кампания по уборке продлится до 26 ноября, после чего начнется кампания по посадке деревьев и кустов в столице.

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