Генпримар Кишинёва предложил премировать двух молдавских спортсменов-чемпионов

Генпримар Кишинёва предложил премировать двух молдавских спортсменов-чемпионов

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан предложит мунсовету выделить из бюджета спортсменам Виктору Чобану и Ирине Рынгач премию в размере 100 тысяч леев каждому.

Ирина Рынгач стала первой чемпионкой мира по вольной борьбе среди взрослых, а Виктор Чобану – первым чемпионом мира по греко-римской борьбе среди взрослых. Инициативу о премировании спортсменов Ион Чебан выдвинул в ходе оперативного заседания муниципальных служб.

– Поздравляем спортсменов-чемпионов, прославивших Молдову на весь мир! Эти молодые люди пишут историю. Спортсменов нужно поддерживать, – подчеркнул градоначальник.

Ион Чебан также отметил, что сейчас муниципалитет инвестирует в популяризацию спорта в учебных заведениях и создание в столице спортивной инфраструктуры.

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