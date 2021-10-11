Генпримар Кишинёва предложил премировать двух молдавских спортсменов-чемпионов

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан предложит мунсовету выделить из бюджета спортсменам Виктору Чобану и Ирине Рынгач премию в размере 100 тысяч леев каждому.

Ирина Рынгач стала первой чемпионкой мира по вольной борьбе среди взрослых, а Виктор Чобану – первым чемпионом мира по греко-римской борьбе среди взрослых. Инициативу о премировании спортсменов Ион Чебан выдвинул в ходе оперативного заседания муниципальных служб.

– Поздравляем спортсменов-чемпионов, прославивших Молдову на весь мир! Эти молодые люди пишут историю. Спортсменов нужно поддерживать, – подчеркнул градоначальник.

Ион Чебан также отметил, что сейчас муниципалитет инвестирует в популяризацию спорта в учебных заведениях и создание в столице спортивной инфраструктуры.

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