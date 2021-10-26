Генпримар Кишинёва: Парламентские партии подписали обязательства, предложенные CALM, но прогресса нет

0

Устойчивое экономическое развитие и создание новых рабочих мест тесно связаны с процессом реальной финансовой децентрализации, с увеличением возможностей местных бюджетов во всем, что означает создание инфраструктуры и необходимых условий работы для деловой среды. Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, принимающий участие в работе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге.

– Делегация Республики Молдова приветствовала подписание представителями Правительства Республики Молдова и Конгресса Дорожной карты по выполнению рекомендации №436 от 2019 года в области укрепления демократии и местной автономии в Республике Молдова. Однако я обратил внимание на то, что с момента подписания этого важного документа прошло более полугода, но никаких конкретных действий не предпринималось. Поэтому я обратился к Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы с просьбой о повышении внимания и эффективном мониторинге выполнения обязательств, взятых на себя нынешними властями Республики Молдова, – отметил Ион Чебан.

Также генпримар рассказал, что Конгресс местных властей Молдовы в этом году предложил ряд изменений, призванных улучшить положение местных публичных администраций и способствовать децентрализации и модернизации населенных пунктов, что позволит трудоустроить людей с получением ими достойной заработной платы. Обязательства, предложенные CALM, были подписаны несколькими партиями, включая правящую ПДС. Ион Чебан посетовал, что до сих пор состоялась только одна встреча на парламентском уровне, но мало что изменилось.

– Я попросил, чтобы во время предстоящего рабочего визита в Кишинёв представителей Совета Европы, докладчика и секретаря, который должен состояться в ближайшее время, мы провели совместную встречу с представителями Совета Европы, правительства, парламента и Конгресса местных публичных властей касательно обращения, сделанного CALM, и подписанного всеми партиями, присутствующими в парламенте Республики Молдова, – сказал градоначальник.

Ион Чебан подчеркнул, что это очень важно для прогресса населённых пунктов Республики Молдова и перехода на новый уровень развития.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.