Генпримар Кишинёва на встрече с мэром Черновцов обсудил сотрудничество между городами

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан провел сегодня встречу с мэром города Черновцы Романом Кличуком. На ней стороны обсудили общие цели и проекты, которые можно реализовать.

– С Черновцами у нас есть соглашение о побратимстве, после которого было инициировано трёхстороннее сотрудничество Мангейм-Кишинев-Черновцы в рамках проекта «Переосмысление общественного пространства. Граждане формируют свое будущее». Также недавно был подписан протокол о сотрудничестве между населенными пунктами Яссы, Кишинёв и Черновцы, который предусматривает сотрудничество в области культуры, образования и местного публичного управления, – рассказал градоначальник.

Ион Чебан сообщил своему коллеге, что недавно отремонтированный подземный переход на улице И. Крянгэ получил название «Черновцы». Он пригласил мэра Черновцов вместе с командой посетить Кишинёв, чтобы подробно обсудить разработку совместного плана действий в различных областях.

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