Генпримар Кишинёва: Мы выделим 33 млн леев на проекты для сектора Ботаника на 2022 год

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Накануне в претуре сектора Ботаника прошли обсуждения и консультации по проекту муниципального бюджета на 2022 год.

Ион Чебан рассказал, что муниципалитет намерен выделить 33 миллиона леев для сектора Ботаника в следующем году. Эти деньги пойдут на работы по благоустройству зелёных зон и реабилитации объектов инфраструктуры.

Речь о таких проектах, как обустройство скверов на Мунчештском шоссе, на ул. Н. Титулеску, на пересечении бул. Дачия и бул. Куза-Водэ, сквера “Сергей Лазо”, а также зелёных зон по адресам ул. Белградская, 19/1, ул. Брынкуш, 146, Мунчештское шоссе, 54 и 404.

Также предполагается проведение различных работ в парке “Долина роз”, обустройство конструкции с надписью «Кишинёв» на въезде в город, капитальная реконструкция нечётной стороны тротуара на улице Буребиста (участок от ул. Сармизеджетуза до бул. Дачия), монтаж оросительной системы на бул. Дачия (участок от ул. Христо Ботева до ул. Валя Кручий), обустройство парковок на улицах Мелестиу и Л. Димитриу, обустройство общественной парковки рядом с парком аттракционов «Долина роз», а также обустройство тротуара и парковочных мест на бул. Траян и на ул. Сармизеджетуза.

Все замечания и предложения граждан будут учтены. Помимо этих проектов, финансовые средства выделяются и на другие сферы: здравоохранение, образование, ремонт дорог и модернизация уличного освещения, – уточнил градоначальник.

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