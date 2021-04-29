Генпримар Кишинёва и губернатор Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве (ВИДЕО)

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве примарии муниципия Кишинёв с Правительством Санкт-Петербурга в торговой, экономической и культурной областях на 2021 – 2024 гг.

По словам главы молдавской столицы, этот договор станет прорывным как в сотрудничестве между двумя городами, так и в двусторонних отношениях между Молдовой и Российской Федерацией.

Нам есть чему поучиться у городских властей Санкт-Петербурга в плане развития города при сохранении его исторического облика, в эффективности управления городским хозяйством, в модернизации транспортной системы, в сохранении и приумножении культурного наследия. Верю, что отношения между Кишинёвом и Санкт-Петербургом будут планомерно развиваться, – подчеркнул Ион Чебан.

Напомним, генпримар Кишинёва находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге по приглашению руководства области и города.

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