Генпримар: Кишинёв обладает большим туристическим потенциалом, и мы прилагаем все усилия, чтобы его реализовать

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Сегодня состоялись первые публичные обсуждения по разработке Стратегии развития туризма «Кишинёв – туристическая столица» на 2022-2027 годы.

Как сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, цель запуска публичных обсуждений – определить возможности развития, начиная с инвентаризации того, что можно использовать в качестве сильных сторон для реальной деятельности по развитию туризма, которая, в свою очередь, будет способствовать развитию города и привлечёт значительные инвестиции.

Кишинёв обладает большим туристическим потенциалом, и мы прилагаем все усилия, чтобы его реализовать. У нас налажено отличное сотрудничество с Национальной ассоциацией въездного и внутреннего туризма Молдовы, которое привело к разработке этой стратегии, очень важной для столицы, – отметил Чебан.

По словам градоначальника, примария Кишинёва в настоящее время работает над рядом стратегических документов, которые позволят создать современный город, привлечь инвесторов, потенциальных новых жителей города и гостей столицы. Стратегия, в свою очередь, поможет подчеркнуть сильные стороны города.

Мы хотим, чтобы Кишинёв стал одним из пунктов для любителей городского туризма (city break) – очень популярным и привлекательным для наших граждан, но реализованным пока что в других европейских городах. Я рад, что мы не одиноки в этом стремлении. Есть инициативы, исходящие от ассоциаций или союзов, которые способствуют продвижению города с точки зрения национального и международного туризма. Но этим союзам нужна проработанная стратегия, которой они будут руководствоваться, – подчеркнул генпримар.

Ион Чебан также добавил, что примария, в свою очередь, делает всё для повышения узнаваемости муниципия на региональном и национальном уровнях, в том числе путём организации важных культурных мероприятий, а также реализации или поддержки туристических или спортивных мероприятий с участием представителей из-за рубежа.

Стоит отметить, что муниципалитетом был запущен уникальный проект «Туристический троллейбус», который оказался успешным. Многие исторические здания в городе были реконструированы, а также получили дополнительную ночную подсветку. Кроме того, ведётся активная работа над улучшением инфраструктуры, восстановлением парков и фонтанов.

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