Генпримар Кишинева выступит на Форуме мэров ООН в Женеве

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Генеральный примар Ион Чебан принимает сегодня участие в работе Форума мэров ООН, организованном Европейской экономической комиссией ООН. Глава Кишинева выступит с речью на пленарном заседании во Дворце Наций в Женеве, где проходит мероприятие.

– Здесь будут обсуждаться необходимые действия и усиление готовности реагирования на чрезвычайные ситуации, последствия стихийных бедствий и изменения климата со стороны органов местного самоуправления. Основное внимание будет уделяться налаживанию партнерских отношений между городами для объединения усилий по достижения целей в области устойчивого развития, – отметил Ион Чебан.

Форум объединяет лидеров крупных городов Европы, Северной Америки, Центральной Азии и Кавказа. По итогам форума будет принята женевская Декларация мэров.

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