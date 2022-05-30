Чебан находится с визитом во Франции. В повестке встреч – продолжение сотрудничества

0

30-31 мая генеральный примар Кишинёва Ион Чебан находится с рабочим визитом в городе Гренобль, Франция, по приглашению своего коллеги Эрика Пьолле.

Как рассказал градоначальник, он примет участие во второй сессии «Города в переходный период»: «48 часов устойчивого управления ресурсами: производство и потребление иначе». У него состоится встреча с мэром Гренобля, а также ряд официальных встреч с другими представителями местного самоуправления города. Стороны обсудят продолжение сотрудничества между городами, осуществление совместных проектов, управление кризисом беженцев и другие вопросы.

– Гренобль получил титул «Зелёная столица Европы» на 2022 год. Это звание даст толчок и вдохновит другие города на то, чтобы воспользоваться возможностями, предлагаемыми опытом этого города для продвижения городской политики и передового опыта, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

Официальное соглашение о побратимстве было подписано 25 января 1977 года в Гренобле, Франция, между мэром Гренобля Юбером Дюбеду и председателем Исполнительного комитета Кишинёва Николае Гузун. Это старейшее соглашение о сотрудничестве.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.