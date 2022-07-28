Генпримар Кишинёва: Просим предпринимателей и жителей города рационально потреблять воду

0

В настоящее время все жители муниципия Кишинёв обеспечены водой в круглосуточном режиме, все объекты работают в штатном режиме. Тем не менее из-за засухи уровень воды в реке Днестр падает, и её необходимо экономить.

Так, по последней информации, уровень воды достиг 8,5 метров, что позволяет на данный момент обеспечить работу Днестровской насосной станции, откуда снабжаются потребители Кишинёва.

Генеральный примар Ион Чебан отметил, что в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и работы канализации специалисты АО “Apă-Canal Chișinău” постоянно следят за уровнем воды в Днестре. Кроме того, специалисты поставщика воды ежедневно ведут переговоры с руководством Дубоссарской ГЭС, чтобы обеспечить минимально необходимый объём воды с целью обеспечения нужного уровня на водозаборах.

Если уровень воды в реке Днестр достигнет критической отметки, то будет запрошено открытие плотины для обеспечения среднего уровня для работы Днестровского водозаборного пункта.

– Примария Кишинёва просит предпринимателей и жителей Кишинёва рационально потреблять воду. Для сельскохозяйственных целей или других хозяйственных работ, таких как полив газона или растений в собственном доме, мытьё тротуаров/подъездных дорог и автомобилей, наполнение бассейнов и т.д. АО “Apă-Canal Chișinău” рекомендует использовать воду из других источников (колодцы, дождевая вода), – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

В настоящее время все жители муниципия обеспечены водой по нормальным параметрам 24 часа в сутки. Ежедневно забирается, очищается и распределяется жителям столицы более 200 тыс. м³ воды.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.