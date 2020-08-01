Генпримар Кишинева приехал на работу на велосипеде

0

Как ранее и обещал, Ион Чебан сегодня приехал в примарию на велосипеде. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

– Это было не сложно, хотя дорожная инфраструктура не позволяет безопасно использовать этот вид транспорта. Буду приезжать чаще. В то же время прошу как велосипедистов, так и водителей понимать и уважать друг друга на дорогах, – сказал градоначальник.

По словам генпримара, велосипедные дорожки будут обустроены на улицах и аллеях, которые в настоящее время ремонтируются или подлежат восстановлению.

Обустройство дорожек для велосипедистов является частью Плана городской мобильности, который в настоящее время разрабатывается на уровне муниципия Кишинев. Также будут обустроены и парковки для велосипедов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.