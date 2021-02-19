Генпримар Кишинева на встрече с послом Италии: Мы продолжим развивать сотрудничество

Генпримар Кишинева на встрече с послом Италии: Мы продолжим развивать сотрудничество

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан встретился сегодня с послом Италии в Республике Молдова Валерией Бьяджотти, завершающей свою миссию в нашей стране.

Градоначальник поблагодарил Посольство Итальянской Республики за сотрудничество с примарией Кишинева и оказанную ей помощь. Ион Чебан также сообщил о намерении муниципалитета реализовать в Кишиневе совместные проекты в области туризма, бизнеса и экономики.

– Мы приветствуем передачу опыта и обмен хорошими практиками. Также мы ждем нормализации эпидемиологической ситуации с COVID-19, чтобы жители обеих стран вновь могли свободно пересекать границу, – добавил генпримар.

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