Генпримар Кишинева на встрече с мэром Баку: Мы открыты для сотрудничества

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Генеральный примар Ион Чебан в рамках визита в Киев пообщался с главой столицы Азербайджана Баку Эльдаром Азизовым.

По словам примара Кишинёва, город Баку с течением времени хорошо развивался, а примеры передовой практики будут полезны для столицы Республики Молдова.

– Мы договорились о рабочем визите в Баку и о подготовке Соглашения о сотрудничестве между нашими столицами. У обеих сторон есть большой экономический и деловой потенциал. Я сообщил о том, что примария Кишинева открыта для сотрудничества, реализации совместных проектов, а также для обмена опытом, – сообщил он.

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