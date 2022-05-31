Генпримар Кишинёва: На улице Сармизеджетуса будут обустроены тротуар и общественная парковка

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В столичном секторе Ботаника начинается осуществление нового инфраструктурного проекта. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Так, сегодня был представлен проект по обустройству общественного тротуара и парковочных мест на улице Сармизеджетуса, на отрезке от бульвара Куза-Водэ до бульвара Дечебал.

– Мы предлагаем проект, который будет сфокусирован на нескольких аспектах: обустройство тротуаров, зелёных зон и парковочных мест, а также монтаж системы освещения, – уточнил градоначальник.

С сегодняшнего дня к работам приступили представители МП Exdrupo, идёт подготовка территории к обустройству тротуара. После работ по демонтажу старого покрытия будет заасфальтирован общественный тротуар общей площадью 2050 м², будет установлен бордюр и смонтировано уличное освещение, а впоследствии будет установлена городская мебель: скамейки и урны для мусора. Со стороны дороги будет обустроена общественная парковка примерно на 46 мест.

Проект реализуется претурой сектора Ботаника.

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