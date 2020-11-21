Генпримар и сотрудники примарии посадили деревья в сквере “Михай Эминеску”

Генпримар и сотрудники примарии посадили деревья в сквере “Михай Эминеску”

Акция по озеленению муниципия Кишинев продолжается. Сегодня сотрудники примарии во главе с генеральными примаром Ионом Чебаном посадили в сквере “Михай Эминеску” 9 белых пихт и 30 карликовых.

– Те, кто критиковал нас за вырубку деревьев в сквере “Михай Эминеску”, теперь могут любоваться другим пейзажем. В последующие дни в вазоны, которые были созданы специально для этой зеленой зоны, высадят другие виды деревьев, например, рябину или можжевельник, – сказал Чебан.

По словам градоначальника, рядом со скамейками также будут стоять вазоны с цветами. А на следующей неделе в сквере установят урны для мусора. Ион Чебан отметил, что сегодня также были посажены деревья на улице А. Пушкина в центре столицы.

– Вместо ранее срубленных деревьев на улице А. Пушкина мы посадили 7 клёнов. Всего на улицах А. Пушкина – Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони будет посажено 235 деревьев с закрытой корневой системой, – уточнил Чебан.

Сегодня в разных районах города посадили около 8000 деревьев. К настоящему времени в муниципии Кишинев высажено около 50 000 деревьев из 100 000 запланированных для посадки в этом году.

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