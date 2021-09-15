Генпримар и министр культуры обсудили культурное наследие и Зональный градостроительный план Центра

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан и министр культуры Серджиу Продан договорились создать рабочую группу, чтобы завершить разработку дорожной карты по важным темам.

– Прежде всего, нам нужно вместе принять участие в процессе исследования примерно 900 исторических памятников в историческом центре города. Ранее бывшее руководство Министерства образования, культуры и исследований взяло на себя ответственность за это исследование, но не завершило его. Это позволит нам продвинуться в разработке Зонального градостроительного плана Центра, над которым в настоящее время работает примария, – сказал Чебан.

Глава столицы добавил, что муниципалитет стремится создать прочную правовую базу, которая внесёт ясность как для жителей и примарии, так и для инвесторов.

Ранее градоначальник заявлял, что до 1 апреля не будут выдаваться новые разрешительные документы на строительство в центральной зоне Кишинёва.

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