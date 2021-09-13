Генпримар хочет внести в “список позора” экономических агентов, не выполняющих свои обязательства

0

Предприниматели, которые не выполняют свои обязательства перед примарией и жителями столицы, будут внесены муниципалитетом в “список позора”.

Такое заявление сделал генеральный примар Ион Чебан на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб.

Попросил, чтобы до конца года был составлен “список позора” с конкретными именами тех, кто не выполняет свои обязательства и обманывает при выполнении работ, несмотря на наличие контрактов с примарией Кишинёва на ремонт улиц и тротуаров, обустройство парковок и другие работы. Некоторые берут деньги и делают работу спустя рукава, и об этом должны знать все. Отдельных деятелей в этом году я десятки раз отправлял переделывать работу за их счёт, чтобы всё было качественно, – отметил Чебан.

Кроме того, будет составлен список компаний, которые добросовестно выполняют свои обязанности, соблюдают условия контрактов и стандарты деятельности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.