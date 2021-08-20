Генпримар: Финансовая поддержка молодёжных проектов должна увеличиваться

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Муниципалитет поддерживает молодых людей и призывает их к многостороннему развитию. На сегодняшний день примария предлагает возможности для личного развития, качественные программы и услуги и стимулирует участие молодых людей в процессах принятия решений. Об этом сказал генеральный примар Ион Чебан на Муниципальном молодёжном форуме, в котором он накануне принял участие.

– Впервые примария Кишинёва планирует запустить муниципальную программу развития молодёжного бизнеса со следующего года. Планируется разработать план развития бизнеса, запущенный молодыми людьми. Хочу, чтобы молодое поколение увидело в местной исполнительной власти надёжного партнера, который поддержит их начинания, – отметил Чебан.

Муниципальная программа малых грантов для общественных ассоциаций и инициативных групп будет направлена на поддержку и развитие молодёжного сектора.

– Мы стремимся предоставить на конкурсной основе материально-техническую и финансовую поддержку для реализации молодежных инициатив, программ и проектов, укрепляя тем самым сотрудничество с гражданским обществом. Также мы хотим привлекать молодых людей и трудоустраивать их в различные подразделения примарии, – сказал генпримар.

Стоит отметить, что в 2020 году получили финансирование и были реализованы 14 молодёжных проектов. 6 из них были предложены НПО, а 8 – инициативными группами.

– Я считаю, что использование потенциала и инвестирование в молодёжь может принести серьёзные изменения и способствовать благополучию общества в целом, потому что молодые люди являются активными партнёрами. Финансовая поддержка молодёжных проектов должна увеличиваться, – подчеркнул Ион Чебан.

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