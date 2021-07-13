Генпримар: Фермеры смогут продавать свою продукцию на сезонных ярмарках в Кишинёве

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Отечественные производители овощей и фруктов, особенно из пригородных населённых пунктов, получат возможность продавать свою продукцию на сельскохозяйственных ярмарках, организованных в секторах столицы. Генпримар Кишинёва Ион Чебан выступил с этим предложением после того, как получил множество жалоб от аграриев на то, что они не могут реализовать свой товар на рынках из-за посредников.

Попросил преторов секторов и профильных вице-примаров к концу этой недели найти решения данной проблемы, чтобы дать возможность людям, которые работают и выращивают фрукты и овощи, реализовать свою продукцию, – заметил градоначальник.

При этом Ион Чебан подчеркнул, что организация сельскохозяйственных ярмарок в секторах столицы должна осуществляться с соблюдением мер по предотвращению заражения COVID-19, а соответствующие зоны должны содержаться в чистоте и порядке.

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