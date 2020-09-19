Генпримар: Если бы мы медлили с ремонтом, то сейчас работы велись бы лишь на 4 улицах (ВИДЕО)

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В последние месяцы в Кишинёве ведётся работа над множеством инфраструктурных проектов – ремонтируются улицы и тротуары, возрождаются зелёные зоны, восстанавливаются социальные объекты.

Это ожидаемо обострило транспортные проблемы – в городе усилились пробки. Генпримар муниципия выразил сожаление, что гражданам приходится терпеть неудобства, но подчеркнул, что ремонт многих дорог Кишинёва необходимо было начинать срочно.

В начале своего мандата я обещал, что Кишинёв вскоре превратится в одну большую стройку – это и происходит сейчас. Если бы мы не взяли нынешний темп, то сейчас у нас шёл бы ремонт только 4 улиц. Теперь же мы ведём работу над множеством инфраструктурных проектов: ремонт скверов, парков, тротуаров, дорог. Да, это сильно затрудняет движение, особенно после начала ремонта улицы Албишоара. Я ещё раз прошу прощения у кишинёвцев за это, но ремонт просто необходим, – заверил он.

Чебан напомнил, что через 2 недели начнётся ремонт улицы Крянгэ, и предупредил, что движение ещё больше усложнится.

На данный момент мы решаем этот вопрос с полицией, потому что простой регулировкой светофоров проблему не решить. Нам необходима помощь полиции, и мы работаем в этом направлении, – подчеркнул градоначальник.

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