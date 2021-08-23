Генпримар: До конца этого года автобусный и троллейбусный парки Кишинёва будут пополнены 240 единицами

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До конца года в столицу будет доставлено минимум 240 автобусов и троллейбусов. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что за год удалось обновить парк общественного транспорта на 83 единицы.

Только за последний год на муниципальные маршруты было выведено 60 троллейбусов. 18 автобусов из 58 закупленных единиц уже курсируют, остальные будут доставлены в ближайшее время. Ещё 5 автобусов ISUZU прибыли в Кишинёв, и в ближайшее время будут введены в эксплуатацию, – отметил Чебан.

Кроме того, в скором времени на одном из самых востребованных маршрутов №22 появятся 2 двухзвенных автобуса из Италии, которые сейчас проходят тестирование. Все транспортные единицы, прибывающие в Кишинёв, сначала проходят испытания, а затем вводятся в эксплуатацию.

Мы делаем всё возможное, чтобы пополнить парк необходимым количеством троллейбусов и автобусов. Такое впервые происходит в Кишинёве. Помимо того, что транспорт доставляется в столицу, городские троллейбусы и автобусы, которые находятся в плачевном состоянии, ремонтируются, – подчеркнул Ион Чебан.

Градоначальник добавил, что муниципалитет сделает всё возможное, чтобы повысить заработную плату сотрудникам этой сферы.

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