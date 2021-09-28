Генпримар: До 2019 года в Кишинёве незаконно приватизировали участки и строили, теперь люди не доверяют

0

Махинации между местными властями и застройщиками, которые имели место до 2019 года в муниципии Кишинёв, привели к полному недоверию граждан ко всему происходящему в сфере строительства. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан в ходе общественных дебатов по этому поводу.

– Ситуация ухудшилась, мы столкнулись с судебными тяжбами, с приватизированными землями в парках, во дворах, на детских площадках и на общественных парковках. Так, на площади Кантемира должна была быть построена парковка, для этого были выданы документы. Вместо частного участка в секторе Рышкановка по документам должна была быть церковь. Многие земли были распределены с определенной целью, но со временем их назначение изменилось, – отметил Чебан.

По его словам, на участках, предназначенных для строительства одних объектов, стали появляться строения, дома и целые комплексы, возведенные без учета законодательных норм.

– На заседаниях мунсовета целыми пакетами без обсуждений и анализа были отданы участки. Так, мы обнаружили, что доверие жителей к лицам, принимающим решения, а также к девелоперам полностью исчезло. Нам удалось вернуть муниципалитету десятки участков, зданий и помещений, ранее отчужденных, и мы запретили строительство в парках, зеленых зонах и на детских площадках, – заявил градоначальник.

Отметим, что генеральный примар пригласил лиц, принимающих решения, из органов регулирования строительства, девелоперов, архитекторов, экспертов в этой области, а также представителей политических партий и ассоциативного сектора на общественные обсуждения ситуации в сфере строительства в столице.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.