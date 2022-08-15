Генпримар: Дни Кишинёва пройдут в разных в населённых пунктах Молдовы, а также за рубежом

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Команда примарии Кишинёва находится в Румынии, где проходят Дни уезда Васлуй.

Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан, отметив, что в течение трёх дней проводятся концерты, выставки, спортивные соревнования, мероприятия для детей, литературные и художественные мероприятия.

Вчера была представлена автобиографическая книга Еуджена Доги “Viața mea așa cum a fost să fie” – книга, изданная при финансовой поддержке примарии Кишинёва. Также вчера вечером должен был состояться концерт маэстро Еуджена Доги и певицы Паулы Селинг, но из-за дождя он был перенесён на 26 августа.

Сегодня, в последний день фестиваля, на сцене выступят Мария Илиуц и этно-фольклорный ансамбль “Crenguța de Idera”, а также Муниципальный оркестр народной музыки братьев Адваховых и группа “Zdob și Zdub”.

– Я рад, что с прошлого года столичная примария организует Дни Кишинёва за пределами Молдовы. По этому поводу у нас много запросов, нам пишет и диаспора. Скорее всего, скоро мы организуем Дни Кишинёва в Италии, Испании и Португалии, где много наших соотечественников, – сказал Чебан.

Он добавил, что муниципалитет планирует отправиться и в населённые пункты Молдовы.

– Дни Кишинёва первоначально охватят 20 населённых пунктов страны. Мы поедем туда, где нас ждут. Я хочу, чтобы о наших талантах, нашей культуре знали, чтобы ими восхищались. Деятели культуры заслуживают того, чтобы их ценили здесь, дома. У нас будут творческие мероприятия, презентации книг, концерты и выставки. Молодые люди представят наши муниципальные программы для молодёжи на местах. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнали, сколько у нас талантов. Нам есть, чем гордиться, – подчеркнул Ион Чебан.

В этом году столичная примария организовала Дни Кишинёва в Бузэу, Ботошань и Васлуй. Следующие мероприятия пройдут 18-21 августа в городе Сучава, 25-28 августа – в Алба-Юлии и 2-4 сентября – в Пьятра-Нямц.

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