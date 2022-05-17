Генпримар: Детские лагеря столицы не будут открыты до тех пор, пока их тщательно не проверят

0

Ион Чебан распорядился проверить все детские лагеря, находящиеся в ведении муниципалитета.

Ответственные лица Главного управления образования, молодёжи и спорта должны подготовить отчёт о готовности лагерей к летнему сезону в течение 10 дней.

– В связи с тем, что в последние два года пандемии лагеря работали в сокращённом режиме или не работали вообще, их необходимо тщательно проверить. Они не должны представлять опасность для детей, – подчеркнул Чебан.

Предложение на летний сезон 2022 года в муниципии Кишинёв состоит из программ, субсидируемых местными властями:

13 дневных лагерей на базе начальных и средних школ I и II циклов, доступно 1111 мест;

3 постоянных лагеря – 6550 мест;

14 спортивных лагерей за городом – 1291 место;

экологический лагерь на базе городского центра юных натуралистов;

13 внешкольных учреждений, которые будут работать с 1 по 30 июня;

образовательные проекты в Муниципальном молодёжном центре Кишинёва – 20 молодых людей смогут посещать их с понедельника по пятницу;

3 художественных лагеря, организованных на базе школ искусств, находящихся в ведении Управления культуры, на 90 детей;

24 тематических лагеря, которые будут работать при Общественных центрах для детей и молодёжи, находящихся в ведении Главного управления по защите прав детей;

тематические лагеря, предлагаемые Муниципальной библиотекой «Б. П. Хашдеу» и её филиалами, под названием «Provocarea verii-2022».

На организацию летнего отдыха детей на 2022 год из муниципального бюджета выделено 26 млн 314 тыс. леев. На подготовку постоянных и дневных лагерей из муниципального бюджета было выделено 4,5 млн леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.