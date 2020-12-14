Генпримар: Деревья вырубают не ради удовольствия, а потому, что они представляют опасность

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Ион Чебан обратился к гражданам, которые критикуют действия муниципалитета по вырубке деревьев.

Он отметил, что зелёные насаждения чистят и вырубают не по собственной инициативе или ради удовольствия, а потому, что повреждённые деревья представляют опасность для жителей.

Вчера упало дерево в центре города, на улице Колумна, и ни один так называемый защитник окружающей среды не пришёл на помощь. А если бы там проходил человек или ребёнок, могло случиться несчастье. Старые деревья особенно опасны зимой, когда идёт снег, дождь или дует сильный ветер, – уточнил Чебан.

Градоначальник добавил, что все деревья очищаются после проведённой экспертизы, которая определяет их состояние, возраст и опасность, которую они представляют.

Прошу ответственных лиц выявить все аварийные деревья в столице и незамедлительно отреагировать. Предоставьте мне список повреждённых деревьев и опубликуйте его до конца текущей недели, – обратился к ответственным лицам Ион Чебан.

Генпримар также напомнил, что действия муниципалитета подвергались резкой критике и тогда, когда в сквере “Михай Эминеску” были вырублены старые деревья, несмотря на то, что весной этого года там упало дерево на машину.

Этой осенью по инициативе примарии было посажено 60 тысяч деревьев, в том числе на центральных улицах города – бульваре Штефана чел Маре, улицах Бэнулеску-Бодони, Пушкина, Букурешть и др.

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